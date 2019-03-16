أتلتيك بلباو يقدم هدية لبرشلونة بفوزه على أتلتيكو مدريد 2-0 في الدوري الإسباني

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة، أمام مضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبإسقاط أتلتيكو مدريد، قدم بلباو هدية ثمينة لبرشلونة متصدر ترتيب جدول الدوري الإسباني، ليوسع الفارق مع الفريق المدريدي الوصيف إلى عشر نقاط.



سجل هدفي أتلتيك بلباو، إينياكي ويليامز في الدقيقة 73، وكينان كودرو في الدقيقة 85.



وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني بجدول الليجا، بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر والذي سيتمكن من توسيع الفارق إلى عشر نقاط في حال فوزه غدا على ريال بيتيس، ليقترب بشكل كبير من حصد لقب الدوري الإسباني، بينما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.