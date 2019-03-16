"مدبولي" ووزيرة السياحة يتجولان بكورنيش أسوان
تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بصحبة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في شوارع أسوان وعلى كورنيش النيل، وذلك على خلفية الاحتفال بملتقى الشباب العربى الأفريقي والذي بدأت فعالياته اليوم ١٦ مارس.
تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بصحبة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في شوارع أسوان وعلى كورنيش النيل، وذلك على خلفية الاحتفال بملتقى الشباب العربى الأفريقي والذي بدأت فعالياته اليوم ١٦ مارس.
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قال الدكتور نور الدين حسن عابدين مدير عام مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، إن جولة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالمستشفى شملت المرور على قسم الاستقبال، والطوارئ، والأشعة التشخيصية والمرور ...
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