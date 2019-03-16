نجيب جبرائيل: لا يمكن عزل البابا تواضروس ولا نص يبيح ذلك

قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، تحاول إيهام البعض أن هناك جمع توقيعات من أعضاء المجمع المقدس وهو أمر غير صحيح.

وأضاف خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "عزل البابا غير موجودة في الدستور ولا القانون ولا في أي قاموس، لا يوجد نص في الدستور والقانون يتيح ذلك، وسلطة رئيس الجمهورية التصديق على اختيار البابا، وليس تعيينه".