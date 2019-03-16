شقيق شهيد حادث نيوزيلندا الإرهابي يكشف تفاصيل جديدة

قال خالد المرسي شقيق أشرف المرسي شهيد حادث نيوزيلندا الإرهابي، إن شقيقه سافر إلى نيوزيلندا منذ 15 عامًا، وتواصل معهم آخر مرة عبر الهاتف منذ 3 أيام.

وواصل في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن زوجة شقيقه الشهيد، هي التي أخبرتهم بنبأ وفاته، حيث أكدت أنهما ذهبا لصلاة الجمعة معا، ولكنها تمكنت من الهرب، من مسجد السيدات، في حين أن زوجها ارتقى شهيدا.

واستطرد لمسنا تباطؤ من الشرطة النيوزيلندية، في التعامل مع الحادث، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف والشرطة انتقلت إلى المكان بعد الحادث بساعة.

وتابع أن شقيقه كان على تواصل دائم معهم، وكان يتردد على زيارة مصر من وقت لآخر، مشيرا إلى أن شقيقه كان يؤكد لهم أن البلد آمن وهائد بشك كامل.

واستكمل أن رئيسة وزراء نيوزيلندا، لم تتعامل بجدية مع الحادث على الإطلاق، ولم تؤمن الأماكن التي وردت في البلاغ الذي أرسله الإرهابي إليها.