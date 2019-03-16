السودان والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة مكافحة الإرهاب ونبذ العنف

أكدت السودان والولايات المتحدة الأمريكية، ضرورة مكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات السياسية الاقتصادية والأمنية، وأهمية العلاقات بينهما وكيفية تطويرها ودعمها بما يحقق مصالح الشعبين.



جاء ذلك خلال لقاء مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق أول صلاح عبدالله قوش، اليوم السبت بالخرطوم، مع وفد الكونجرس الأمريكي الزائر للسودان برئاسة جيتس بلراكسيس، وذلك بحضور نائب رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني، متوكل محمود التيجاني.



وقال قوش، خلال اللقاء، إن القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس عمر البشير، مؤخرًا، جاءت للحفاظ على أمن البلاد القومي وتماسك الجبهة الداخلية، وقدم شرحًا لأسباب ومآلات تلك القرارات، منوها إلى دور الدولة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وفق الإجراءات اللازمة.



ومن المقرر أن يعقد وفد الكونجرس غدا الأحد اجتماعًا برئيس المجلس الوطني، الدكتور إبراهيم أحمد عمر، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء المجلس، كما يُجري الوفد خلال الزيارة، سلسلة لقاءات مع قادة المعارضة السودانية، وأحزاب الحوار الوطني، ورئيس مكتب الاتصال لسلام دارفور، بجانب رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والخارجية، ورجال الأعمال.