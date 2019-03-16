الباز: البابا تواضروس ساند الوطن بقوة.. ودعوات عزله غامضة ومريبة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، يظل ويبقى واحدًا ممن وقفوا بقوة وساندوا بقوة الوطن في لحظات عصيبة، وكان يعرف أن انحيازه لثورة 30 يونيو سيكون ثمنه غاليًا جدا.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية" المحور": "ارتضى البابا أن يدفع الثمن، ويدفع المسيحيون هذا الثمن وهم راضون، لأنهم انحازوا للثورة بوصفهم مواطنين مصريين، الجميع دافع عن هوية الوطن".

ووصف الباز، الحملة التي يتعرض لها البابا، والدعوات إلى عزله بأنها حملة غامضة ومريبة.