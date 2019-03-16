الحبس 4 أيام لمتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بالقليوبية

أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس مستريح جديد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه من المواطنين، بحجة توظيفها في تجارة المحمول وكروت الشحن بالخانكة.



كان العميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، قد كشف عن ورود بلاغا من "محمد. أ. ع"، و"رضا. ع. ع"، و"أحمد. م. م"، و"محمد. ك. ب"، و"عاطف. ع. ا"، بتضررهم من "حمدي. ي. س"، وذلك لتحصله منهم وآخرين على مبالغ مالية بإجمالي حوالي أربعة ملايين جنيه، بزعم تشغيلها بنشاط تجاري متمثل في شراء وبيع كروت الشحن الخاصة بالهواتف الخلويه مقابل أرباح شهرية وتوقف المشكو في حقه عن سداد تلك الأرباح، ولدى مطالبتهم له برد المبالغ تهرب من السداد.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل عدم السداد لتعثره المفاجئ.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 2790 إداري مركز الخانكة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.