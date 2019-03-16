بالصور.. وزيرة الصحة توجه رسالة للعاملين بمستشفى أسوان التخصصي

حرصت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أثناء جولتها التفقدية بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، على كتابة جملة تعبر عن فخرها بالجهد المبذول من جانب الفريق الطبي والتطور الملحوظ فى مؤشرات أداء المستشفى وهى: "أشعر بالفخر بأدائكم المبهر، وعملكم الدؤوب وأتمنى لكم جميعًا النجاح والتوفيق''، مع التوقيع باسمها وتاريخ اليوم.



ورافق الوزيرة الدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هئية التأمين الصحي، والدكتور محمد جاد رئيس هئية الأسعاف المصرية، واللواء مجدى حبيب مستشار الوزيرة لتشغيل المستشفيات النموذجية، على كتابة العبارات التى تشيد بالأطقم الطبية الموجودة بالمستشفى والأداء المميز بها، وتمنوا لهم مزيد من النجاح والتوفيق مع التوقيع بأسمائهم وتاريخ اليوم.



جاء ذلك على هامش جولة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، وفى إطار متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لفعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى.