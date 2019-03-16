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عالم
السبت 16/مارس/2019 - 09:46 م

اليمن تتهم إيران باستخدام الحوثيين كأدوات لزعزعة أمن دول الجوار

الرئيس اليمني عبدربه
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
dostor.org/2555011

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مليشيات الحوثي الانقلابية بفرض حرب وصفها بـ"الظالمة على الشعب اليمني خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران لاستخدام الانقلابيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار أشقائنا في دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية التي تسعى إيران لإنشاء حزب الله جديد على حدود الأشقاء في المملكة السعودية".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس اليمني مساء اليوم مع هيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الخارجية خالد اليماني، مؤكدا أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.

وقال الرئيس اليمني أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216، وصولا الى إنها الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني.

كما تناول الرئيس اليمني الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي المبني على الانتصارات الميدانية وعملية استعادة الدولة الذي قدم شعبنا اليمني في سبيلها التضحيات الجسام وبدعم وإسناد من الأشقاء في دول التحالف العربي.

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