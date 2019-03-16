مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على سوانزي سيتي

تأهل مانشستر سيتي بشق الأنفس إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الثمين على مضيفه سوانزي سيتي 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب ليبرتي في الدور ربع النهائي من المسابقة.



وتقدم سوانزي سيتي بهدفين عن طريق مات جريمز في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وبرسانت سيلينا في الدقيقة 29، وانتظر سيتي حتى الربع الأخير من اللقاء ليسجل ثلاثة أهداف عن طريق كلا من برناردو سيلفا في الدقيقة 69، وحارس سوانزي كريستوفر نودفيلدت في الدقيقة 78 بالخطأ في مرماه، وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 88.