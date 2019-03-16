نجيب جبرائيل: الإخوان وراء دعوات عزل البابا تواضروس (فيديو)

قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الإخوان استغلوا قضية دير أبو مقار، وبثوا شائعات أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، قدم أولاده الرهبان إلى قفص الاتهام.

وأوضح خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذه الشائعات تلقفها طالبو الشهرة، ومن لهم مصالح وأعداء البابا، وبدأوا إطلاق دعوات لعزله.

ولفت إلى أن الإخوان لهم عداء ظاهر للبابا منذ ظهر في مشهد 3 يوليو مع فضيلة الإمام الأكبر، فاعتبروه عدوا لهم، لأنه حمل كفنه على يده ولبى نداء الوطن.

ورجح جبرائيل، وجود علاقة وتمويل من الإخوان للقائمين على صفحة "كلمة مضيئة" التي تحرض على إسقاط البابا، قائلًا: "الإخوان رموا قنابل إشاعات تلقفها هؤلاء، لإسقاط البابا، وهو جزء من محاولة إسقاط الوطن، فالكنيسة جزء من الوطن، والبابا تواضروس عندما سأله ماكرون سؤال خبيث، ماذا يريد المسيحيون منا؟، أجاب البابا بأنهم يريدون مساندة فرنسا لمصر في مكافحة الإرهاب".