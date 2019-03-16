الاحتفال بـ"يوم المرأة المصرية" بقصر ثقافة سوهاج

أقام فرع ثقافة سوهاج احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية، والذى يوافق ١٦ مارس من كل عام، وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج والذى يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، تحت شعار "المرأة المصرية -أصل الحكاية "، ويأتى ذلك فى إطار المشاركات المجتمعية التى تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة مع المجلس القومى للمرأة.



وشهد الحفل حضور كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، والدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، ومدير عام فرع سوهاج ولفيف من القيادات التنفيذية.



تضمن الاحتفال كلمة لمقرر المجلس القومى للمرأة بسوهاج التى أبرزت فيها عن دور المجلس القومي للمرأة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة السوهاجية بمختلف المراكز والمدن والقرى.



أعقبها كلمة فرع ثقافة سوهاج الذى أكد فيها مدير القصر على حرص وزارة الثقافة على مشاركتها الفعالة مع كافة أجهزة المحافظة، واختتمت الكلمات بكلمة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج الذى أكد على قيمة المرأة المصرية، وخص بالذكر المرأة السوهاجية واختلافها وتحليها دائمًا بالإصرار والعزيمة، تلاه عرض فيلم تسجيلى لتاريخ كفاح المرأة المصرية فى مائة عام.



أعقب ذلك فقرات فنية فرقة كورال قصر ثقافة الطفل بقيادة المايسترو ثروت فتحى، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة سوهاج للموسيقى العربية قدمت من خلاله العديد من الفقرات الغنائية بقياده خالد حبشى، إلى جانب فقرة كورال مدرسة السلام الخاصة، تلاها فرقة جمباز مدرسة السلام.



واختتم الحفل بفقرات استعراضية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقياده محمد الرز، والتى قدمت العديد من الفقرات الاستعراضية منها التحطيب والتنورة.