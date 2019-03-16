شاهد.. مسؤولة بالشرطة النيوزيلندية تلقي خطابا بالعربية تبدأه بـ"تحية الإسلام"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، فيديو لمسؤولة بالشرطة النيوزيلندية، وهي تلقي خطابا باللغة العربية، وتصلي فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد حادث المسجدين الإرهابي في نيوزيلندا.

وقالت المسؤولة بالشرطة النيوزيلندية في خطابها: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما علينا إلا البلاغ المبين".

وعلق الباز على الفيديو، قائلا: "إن هذا الخطاب هدفه التأكيد على أن هذا الحادث لم يرتكب باسم دين ضد دين، أو أن هناك استهداف للدين الإسلامي رغم أن المسلمين يمثلون أقلية في نيوزيلندا وعددهم لا يتجاوز 50 ألف من أصل 5 ملايين.