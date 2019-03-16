الملاكم العالمى السابق "مايك تايسون" يصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، الملاكم العالمى السابق مايك تايسون، قادما من مدينة فرانكفورت الألمانية، لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "حملة فرعون"، في عدد من المناطق بمدينة 6 أكتوبر.



وقالت مصاد بمطار القاهرة، إن مايك تايسون، وصل على متن رحلة الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت، وتم استقباله من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار، وإنهاء إجراءات وصوله.



يشار إلى أن مايك تايسون ملاكم أمريكي ملقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عامًا، ويعد العمل هو الأول له في مصر، حيث تمكن السبكي من التعاقد معه رسميا، وهو الأمر الذي لا يعد جديدا عليه، خاصة أنه فاجأ الجمهور من قبل في فيلم "حرب كرموز" بالنجم العالمي بويكا.



الفيلم من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل، وهو بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغنى، روبى، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج محمد السبكى.