وزيرة الصحة توجه بتوفير مناظير عالية التقنية لمستشفى أسوان التخصصي

قال الدكتور نور الدين حسن عابدين مدير عام مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، إن جولة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالمستشفى شملت المرور على قسم الاستقبال، والطوارئ، والأشعة التشخيصية والمرور على أقسام العناية المركزة، وذلك للتأكد من جاهزيتها في إطار متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لفعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي.



ومن ناحيتها وجهت وزيرة الصحة أثناء تفقدها لمستشفى أسوان التخصصي بتوفير كافة الأجهزة الطبية خاصة "المناظير" ذات التقنية العالية فى الجراحات المتقدمة، لتصبح المستشفى هى الأولى بمحافظات الصعيد كواحدة من أهم المستشفيات النموذجية، ومقصد للسياحة العلاجية.



وفى سياق متصل، حرصت الدكتورة هالة زايد على عقد لقاء مع جميع أطباء المستشفى للسماع لمقترحاتهم بما يعود بالنفع على مصلحة المريض المصري وجودة الخدمة الطبية.



وأكدت 'زايد' على تقديم كافة سبل الدعم للأطباء والفريق الطبي، وتوفير أطباء من الجامعات المصرية مثل "عين شمس، والقصر العينى"؛ لتدريب شباب الأطباء بالمستشفى على رأس العمل، حرصا على توفير مشقة السفر عليهم، بالأضافة إلى تأكيدها على أن الوزارة تدعم البرامج التدريبية للأطباء لرفع كفاءتهم من خلال المنح والبعثات سواء داخل أو خارج مصر.