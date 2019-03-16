سبال يفوز على روما 2ـ1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق سبال على ضيفه روما بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت،باستاد باولو موتزا في إطار الجولة الـ 28 من عمر دوري الدرجة الأولى الإيطالي.



وافتتح سبال النتيجة عن طريق محمد سليم فارس في الدقيقة 22، ونجح دييجو بيروتي في إدراك هدف التعادل لروما في الدقيقة 53، عن طريق ركلة جزاء، وفي الدقيقة 60 تمكن المهاجم أندريا بيتانيا من تسجيل الهدف الثاني لسبال واقتناص نقاط المباراة الثلاث.



وبهذا الفوز، رفع سبال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الخامس.

