يلا شوت.. بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.. yalla shoot

يقدم "الدستور الرياضى"، اليوم، السبت 16-3-2019، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، فى دور الثمانية من كأس الاتحاد الانجليزى.



تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، فى تمام الساعة 9:55 مساءً، على ملعب مولينيو

ويحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الـ16 في لائحة ترتيب أندية الاتحاد الأوروبي، حيث حقق هذا الموسم 4 انتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم مسجلًا 10 أهداف فيما استقبلت حصونه 7 أهداف.