القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
رياضة
السبت 16/مارس/2019 - 09:17 م

سيد عبد الحفيظ: الأهلي استحق التأهل.. والجماهير كانت أحد أسباب الفوز على الساورة

سيد عبد الحفيظ: الأهلي
dostor.org/2554997

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الجهاز الفني للأهلي، إن فريقه قدم عرضا قويا أمام شبيبة الساورة الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، في ختام مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الأهلي استحق التأهل إلي دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على بطل الجزائر بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن الفريق أنهى مرحلة صعبة في البطولة الإفريقية، وأن القادم في غاية الأهمية.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن شخصية اللاعبين ظهرت في مراحل الحسم بدور المجموعات، وأن البطولة بشكل عام دائما ما تأتي خطوة بخطوة، فالبداية تكون بدور الـ 32 ثم مرحلة المجموعات، وصولا إلى المواجهات الأصعب بداية من دور الثمانية.

وأشاد عبد الحفيظ بحضور جماهير الأهلي في مباراة شبيبة الساورة، مؤكدا أن حضورهم كان دافعا وحافزا لتحقيق نتيجة كبيرة، وتأكيد الصعود عن جدارة إلى دور الثمانية بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة.

وقال مدير الكرة إن الأهلي يحتاج إلى جماهيره في كل وقت لاسيما في دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الأهلي سيواجه أحد الفرق التي تحظى بشعبيه ودعم جماهيري، مشددا على أن الأهلي أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأن الجهاز الفني منح الفريق راحة ثلاثة أيام؛ لالتقاط الأنفاس بعد فترة ضغط في المباريات، على أن يعود بعدها الأهلي للاستعداد لمباراة الزمالك في الدوري.


اقرأ أيضًا
منذ يوم

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

إياد نصار: أنا «إسرائيلى الممر».. مجرم بـ«كازابلانكا».. و«ديلر» فى «رأس السنة»

بالفيديو.. الأهلي يحسم الصعود بفوز عريض على الساورة في أبطال إفريقيا

السيسي يقف دقيقة حداد على شهداء حادث مسجد نيوزيلندا

السيسي يشهد عرضًا لبالية فرعوني بملتقى الشباب العربي والإفريقي

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ألبومات الصور

بالصور.. وزيرة الصحة توجه رسالة للعاملين بمستشفى أسوان التخصصي

وزيرة الصحة توجه بتوفير مناظير عالية التقنية لمستشفى أسوان التخصصي

افتتاح أول جراج متحرك بالدقهلية (صور)

محافظ الوادي الجديد يضع حجر أساس معمل تكاثر النخيل (صور)

رياضة

أتلتيك بلباو يقدم هدية لبرشلونة بفوزه على أتلتيكو مدريد 2-0 في الدوري الإسباني

محمد الشناوي: الأهلي يسعى لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا

مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على سوانزي سيتي

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ads
كشكول

الصحة تتابع عمل حملة 100 مليون صحة بـ"أصول دين" الزقازيق

حصول معهد جديد بالـ"البحر الأحمر" الأزهرية على شهادة الجودة

جولات تفقدية فى سوهاج الأزهرية قبل الجودة والاعتماد

أسيوط الأزهرية تحصد المركز الأول فى بطولة اليد لطلاب الإعدادية

تعليم البحر الأحمر تناقش توصيات اختبار الأول الثانوي

الأمصار

السودان يقترض 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي

هندية تكسر احتكار الرجال لتقديم الرجال البرامج النسائية في أمريكا

الحكومة المصرية تبحث عن آلية عودة جثامين شهداء حادث نيوزيلندا

حماس تواصل جرائمها وتختطف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني

ماكرون يقطع إجازته بسبب السترات الصفراء

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

أول تحليق لطائرة MS-21-300 الروسية الثالثة

العلماء يكتشفون حقيقة مفاجئة عن الممثلين

السجن مدى الحياة لأمريكية "جلست" على ابنة عمها

مباريات
الصحة

اكتشاف دواء لعلاج أمراض القلب الخطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎