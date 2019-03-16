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السبت 16/مارس/2019 - 08:50 م

وفاة المغنية الروسية الشابة يوليا ناتشالوفا

المغنية الروسية الشابة
المغنية الروسية الشابة يوليا ناتشالوفا
dostor.org/2554974

توفيت اليوم السبت المغنية الروسية المعروفة يوليا ناتشالوفا عن عمر ناهز 39 عاما بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات موسكو.

وكتبت المتحدثة باسم المغنية، آنا إساييفا، على صفحتها في "إنستغرام": "قبل ساعة توقف قلب يوليا".

وفي مطلع الأسبوع الجاري، دخلت ناتشالوفا المستشفى لإجراء فحوصات، لكن حالتها تدهورت بعد يومين وتم وصلها بجهاز التنفس الصناعي.

واليوم قال والد المغنية إنها خضعت لعملية جراحية في الساق.

وبعد العملية أدخلها الأطباء في حالة غيبوبة مصطنعة ولم تخرج منها.


لكن يوليا كانت تخفي أمراضها فلم يدرك المجتمع مدى خطورة حالتها الصحية حتى الفترة الأخيرة.

وكشفت المغنية مؤخرا أنها تعاني منذ سنوات من مرض النقرس. وفي مارس الماضي عانت من أعراض مرض الذئبة.

وقد أظهرت يوليا موهبة موسيقية منذ صغرها، وحين كان عمرها عامين بدأ والدها وهو موسيقي محترف ومنتج، بتدريبها على الغناء، وبدأت مشوارها المهني في سن الخامسة.

واعتبرت في ذلك الوقت "الطفلة المعجزة" في الساحة الموسيقية الروسية.

وتميزت يوليا بصوتها العذب والنقي.

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