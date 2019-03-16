المصري يفوز على سموحة 4ـ2 في الدوري الممتاز

حقق فريق المصري البورسعيدي انتصارا كبيرا على ضيفه سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.



سجل رباعية المصري كلا من: أحمد ياسر وحسين رجب واسلام عيسي ومحمود وادي في الدقائق 15 و60 و87 و95، بينما سجل هدفي سموحة السيد فريد في الدقيقتين 7 و92، واضاع نفس اللاعب ضربة جزاء في الدقيقة 97.



الفوز رفع رصيد المصري الي 41 نقطة في المركز الرابع،بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الـ15.