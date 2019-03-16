الباز: حادث نيوزيلندا نقطة فارقة في تاريخ العمليات الإرهابية

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، شهداء الحادث الإرهابي الأليم في نيوزيلندا، الذي راح ضحيته أكثر من 40 شهيدا في مشهد أدمى قلوب الجميع.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا الحادث الإرهابي هو نقطة فارقة في تاريخ العمليات الإرهابية، موضحا أن هذا الحادث هو بداية مرحلة جديدة لمواجهة الإرهاب.

يشار إلى أنه اقتحم أسترالي يدعى برينتون هاريسون تارانت، يبلغ من العمر 28 عاما مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، خلال صلاة الجمعة، ثم شرع في إطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين، مخلفا مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.