مدرب شبيبة الساورة يهنئ الأهلى على التأهل لربع نهائي دورى أبطال إفريقيا

هنأ كريم الزاوى المدير الفني لفريق شبيبة الساورة فريق النادى الأهلى علي تأهله لربع نهائي دورى ابطال افريقيا.



تأهل الأهلي إلي دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا إثر تغلبه علي ضيفه شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الختامية من دورى المجموعات.



واعترف الزاوى في تصريحات عقب المباراة ان فريقه ارتكب اخطاء دفاعية استغلها لاعبو الأهلي في حسم اللقاء.



وتابع: بدأنا اللقاء بهدوء حذر لامتصاص اندفاع الأهلي، مشيرا الي ان الهدف الاول جاء من خطأ ساذج.



وأوضح الزاوى أن لاعبي فريقه انهاروا نفسيا وقال: سرعان ما تداركنا الامر وظهرنا بشكل أفضل وكنا نستطيع التسجيل في مرمى الأهلي لكن لم نوفق في ذلك.