ويستهام يحقق فوزا مثيرا على هيدرسفيلد 4-3 في الدوري الإنجليزي

حقق ويستهام يونايتد فوزا مثيرا على ضيفه هيدرسفيلد تاون بنتيجة 4-3، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونجح ويستهام في تحويل تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلى فوز مثير بنتيجة 4-3، إذ تقدم مارك نوبل بهدف لويستهام في الدقيقة 15، لكن هيدرسفيلد رد بثلاثة أهداف متتالية عن طريق جونينيو باكونا ي الدقيقة 17، وكارلان جرانت "هدفين" في الدقيقتين 30 و65.



في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، تمكن ويستهام من تسجيل ثلاثة أهداف عبر أنجيلو أوجبونا وخافيير هيرنانديز "هدفين" في الدقائق 75 و84 و92.



وبذلك، رفع ويستهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل هيدرسفيلد في المركز العشرين والأخير برصيد 14 نقطة.



وفي مباريات أخرى أقيمت في التوقيت ذاته، فاز ليستر سيتي على مضيفه بيرنلي بنتيجة 2-1، وتعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2.