القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
رياضة
السبت 16/مارس/2019 - 08:34 م

ويستهام يحقق فوزا مثيرا على هيدرسفيلد 4-3 في الدوري الإنجليزي

ويستهام يحقق فوزا
dostor.org/2554959

حقق ويستهام يونايتد فوزا مثيرا على ضيفه هيدرسفيلد تاون بنتيجة 4-3، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ويستهام في تحويل تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلى فوز مثير بنتيجة 4-3، إذ تقدم مارك نوبل بهدف لويستهام في الدقيقة 15، لكن هيدرسفيلد رد بثلاثة أهداف متتالية عن طريق جونينيو باكونا ي الدقيقة 17، وكارلان جرانت "هدفين" في الدقيقتين 30 و65.

في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، تمكن ويستهام من تسجيل ثلاثة أهداف عبر أنجيلو أوجبونا وخافيير هيرنانديز "هدفين" في الدقائق 75 و84 و92.

وبذلك، رفع ويستهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل هيدرسفيلد في المركز العشرين والأخير برصيد 14 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت في التوقيت ذاته، فاز ليستر سيتي على مضيفه بيرنلي بنتيجة 2-1، وتعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

السعودية تحذر رعاياها من الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه في باريس

"أهلاً أخي".. الدستور «نيوز ليتر 29» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

وزير الدفاع يزور المرضى والمصابين بالمستشفيات العسكرية

بث مباشر.. احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بأسوان

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ألبومات الصور

متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف بحي وسط الإسكندرية

10 صور ترصد تفاصيل جولة وزير الري بأسوان تزامنًا مع ملتقى الشباب

محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

"قومي المرأة" بالبحيرة ينظم احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"

رياضة

حوريا الغيني يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصري يفوز على سموحة 4ـ2 في الدوري الممتاز

فيدرر يصعد لنهائي بطولة إنديان ويلز بعد انسحاب نادال

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ads
كشكول

معلمو جنوب البحيرة تحقق اللقب في بطولة كرة القدم للجان النقابية

«عطية» يشدد على الإنتهاء من تسجيل بيانات طلبة الأول الثانوي بدقة

الثلاثاء.. العلوم السياسية بالقاهرة تكرم 14 رائدًا بـ "يوم الوفاء"

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الربيع وهدايا عيد الأم..غدا

ننشر جداول امتحانات الـ"ميد ترم" لاقتصاد منزلى طنطا

الأمصار

مقتل 25 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني غرب تعز

روسيا تنتقد العقوبات الدولية الجديدة بشأن أوكرانيا

130 منشأة سعودية تبحث فرص التصدير للعراق

مصفاة عدن اليمنية تطلب شراء 90 ألف طن من المنتجات النفطية

عودة المدرب القديم تتيح الفرصة لمعشوق زيدان أمام سيلتا فيغو

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

أول تحليق لطائرة MS-21-300 الروسية الثالثة

العلماء يكتشفون حقيقة مفاجئة عن الممثلين

السجن مدى الحياة لأمريكية "جلست" على ابنة عمها

مباريات
الصحة

قوانين الإجهاض في الأرجنتين تجبر فتاة "11 عامًا" على الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎