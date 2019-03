قائمه بأسعار سيارات "فولكس فاجن" 2019

ترصد "الدستور" أسعار سيارات "فولكس فاجن" 2019 والتي جاءت على النحو التالي:



• Volkswagen Arteon Elegance 2019

- 895.000.00 جنيه مصري



• VW Passat 1.4 TSI Trendline 2019

- 505.000.00 جنيه مصري



• VW Passat 1.4 TSI Trend Plus 2019

- 685.000.00 جنيه مصري



• VW Tiguan Basic 2019

- 600.000.00 جنيه مصري



• VW Tiguan Basic Plus 2019

- 669.900.00 جنيه مصري



• VW Tiguan Highline 2019

- 750.000.00 جنيه مصري



• VW Tiguan Highline Plus 2019

- 760.000.00 جنيه مصري



• VW Golf 1.2 TSI 2019

459.900.00 جنيه مصري



• VW Jetta 1.6 2019

- 399.900.00 جنيه مصري



• VW Golf 1.4 TSI 2019

- 528.900.00 جنيه مصري