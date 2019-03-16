الجمعة.. ياسر سليمان وجوهرة الشرق فى حفل فنى بدار أوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، يوم الجمعة المقبل، حفلا فنيا للفنان ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، بقيادة المايسترو أيمن محيى الدين، على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.



يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من روائع فن الزمن الجميل فى الفاصل الاول موسيقى فاتت جنبنا الحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب اداء الفرقة الموسيقية، أحن قلب اداء مريم السخاوى ومصطفى ياسين، أنا مهما خدتنى المدن اداء وليد آدم، الدوامة اداء تقى على، سحب رمشة، بين شطين وميه، جميل وأسمر أداء محيي صلاح، جفنه، زى الهوى أداء أحمد محسن.



وفي الفاصل الثانى يشدو الفنان ياسر سليمان بأغنيات طاير يا هوى، لامونى الناس، كعب الغزال، البيض الامارة، قدك المياس، ع الرملة، اوقاتى بتحلو، فى قلبى غرام، بهية.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان ياسر سليمان مطرب بدار الأوبرا المصرية تميز بأداء الطرب الشعبي الاصيل والأغاني التراثية، شارك في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها، مثّل مصر في مهرجانات دولية كمهرجان عكاظ الذي اقيم في المملكة العربية السعودية في مدن عدة (جدة- ابها - الطائف)، كما شارك في حفلات بدول عديدة مثل المكسيك، إسبانيا، تركيا، المغرب، الجزائر، العراق، دبي، ومؤخرا تم تكريمه في مدينة طرابلس- لبنان.