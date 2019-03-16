القوات اليمنية تفجر ألغاما زرعها الحوثيون بالحديدة

فجرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم السبت، كميات كبيرة من ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي، في المناطق والشوارع والأحياء السكنية بالحديدة غرب البلاد قبل تحريرها.



ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر عسكري يمني قوله، إن وحدات الهندسة في المقاومة المشتركة، فجرت في منطقة "غليفقة" الساحلية كميات من ألغام الميليشيات الحوثية هي الرابعة من نوعها خلال أقل من شهر.



وأكد خبير في وحدات الهندسة أن ما تم تفكيكه ونزعه من الشوارع والأحياء السكنية المحررة بمدينة الحديدة يكفي لنسف المدينة برمتها، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية حولت مدينة الحديدة إلى حقل ألغام.



يذكر أن وحدات الهندسة اليمنية نزعت، خلال الفترة الماضية، أكثر من 3 آلاف لغم بأحجام مختلفة من داخل مطاحن البحر الأحمر فقط، كما تم نزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة من منازل المواطنين والحاويات التي فخختها الميليشيات الحوثية ووضعتها حواجز على طول الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة.



ولا يكاد يمر يوما دون سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة لتلك الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيات الحوثية.