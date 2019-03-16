مصرع أحد أفراد الشرطة خلال مظاهرات في الكونغو الديمقراطية

لقي أحد أفراد الشرطة مصرعه خلال مظاهرات احتجاج بالكونغو الديمقراطية على نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.



وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية إن أنصار حزب " الديمقراطية والتقدم الاجتماعي" الحاكم نظموا هذه المظاهرات بإقليم "كيسى اورينتال " احتجاجا على نتائج الانتخابات المحلية والتي أسفرت عن فوز حزب " الجبهة المشتركة للكونغو " المعارض.



وأشار " صوت أمريكا " إلى أن المتظاهرين قاموا بمهاجمة مقر حزب " الجبهة المشتركة للكونغو " في العاصمة كينشاسا.

