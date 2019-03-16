غدًا.. حفل فني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدا الأحد، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، على مسرح سيد درويش.



يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر المؤلفات العالمية لماندل، بمشاركة صوليست الفيولين سلمى صادق.



تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسه في الموسم الفني لعامي 2004، 2005 على يد الراحل دكتور جهاد داوود، وتتولى إدارته منذ عام 2008 دكتور نفين المحمودي، ويضم الأوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الاكاديميين، وشارك الأوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية.