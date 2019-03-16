رئيس مركز ومدينة برج العرب تطلق مبادرة لتجميل الشوارع

عقدت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، اجتماعًا اليوم السبت، بمقر ديوان عام المركز بحضور المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز، بالقيادات الشعبية ببرج العرب وذلك لمناقشة تطوير وتجميل شارع بهيج الرئيسي بعد انتهاء أعمال الرصف به.



وأكدت رئيس المركز على أهمية دور أبناء برج العرب فى التنمية وتطوير وتجميل الشوارع والميادين والنهوض ببرج العرب جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة.



وقد أطلقت المهندسة جيهان مسعود مبادرة "برج العرب تتجمل بأيدى أبنائها"، وقد رحب جميع الحضور بهذة المبادرة التى تساهم فى تجميل الشوارع والميادين ببرج العرب.



واتفقوا على تجميل وتطوير شارع بهيج الرئيسي حيث سيتم تغيير البلدورات المتهالكة ودهان الرصيف بداية من صينية قرية بهيج حتى مزلقان السكة الحديد بالإضافة إلى زراعة النجيل والأشجار به على جانبي الطريق، يأتى ذلك فى إطار تفعيل دور المجتمع المدني فى تجميل مركز ومدينة برج العرب.