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السبت 16/مارس/2019 - 08:08 م

موانئ السويس تعمل بشكل طبيعي رغم عدم استقرار الأحوال الجوية

أيمن صالح
أيمن صالح
dostor.org/2554935

قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أيمن صالح، إن موانئ السويس تعمل بشكل طبيعي في حركة تداول الحاويات والبضائع بالتزامن مع حاله عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها مصر حاليًا.

وأوضح رئيس الهيئة في تصريح صحفي - اليوم السبت، أن غرفة العمليات بالهيئة تتابع بشكل مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية التقلبات في الحالة الجوية وارتفاع الأمواج وبناء على المتابعة بين الهيئتين يتم اتخاذ إجراءات العمل في الموانئ.

وأشار إلى أن الهيئة قررت إغلاق ميناء شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء حتى مساء اليوم لحين تحسن الأحوال الجوية حفاظًا على السفن والأرصفة داخل الميناء.

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