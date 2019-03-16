سييرا: سعيد بفوز اتحاد جدة على الحزم

أبدى خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق اتحاد جدة، سعادته البالغة بالفوز على الحزم 3 صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).



وقال سييرا في تصريحاته عقب نهاية المباراة:"سعداء بهذه النتيجة والمستوى الفني الذي قدمناه طوال مجريات المباراة".



وأضاف: "تركيزنا كجهاز الفني منصب أولا على بطولة الدوري لتجاوز المرحلة الحرجه التي نمر بها".



وأكد: "سنعمل للظهور بشكل أفضل بعد فترة التوقف وتقديم المزيد من خلال المباريات القادمة للفريق".



واختتم سييرا حديثه قائلا: "جميعنا نعمل من أجل جماهيرنا التي تستحق الفرحة والتضحية".



ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة.