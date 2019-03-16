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السبت 16/مارس/2019 - 07:09 م

الشرطة الألبانية تستخدم الغاز ومدافع المياه لتفريق محتجين

الشرطة الألبانية
dostor.org/2554897

استخدمت الشرطة الألبانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين حاولوا اقتحام البرلمان اليوم السبت في إطار حملة تهدف للدعوة لانتخابات مبكرة.

وتحول الاحتجاج الذي بدأ بشكل سلمي إلى العنف عندما بدأت مجموعة صغيرة من بين الحشد الذي يقدر بالآلاف في رشق رجال الشرطة التي تحرس البرلمان بالحجارة. وتعرض بعض المحتجين وأفراد الشرطة لإصابات محدودة.

والاحتجاج هو الخامس منذ منتصف فبراير في ظل سعي المعارضة لانتخابات جديدة بعد مزاعم فساد وتزوير.

في فبراير تخلى نواب البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض عن مقاعدهم لكن حل محلهم عدد من النواب الاحتياطيين.

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