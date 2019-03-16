بيت العائلة المصرية يندد بهجوم نيوزيلاندا الإرهابي

أدان بيت العائلة المصرية ببالغ الأسى الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين بمدينة "كرايست تشير" بنيوزيلاندا أثناء تاديتهم صلاة الجمعة الذي راح ضحيته حوالي خمسين شخصا، فضلا عن إصابة العشرات.



وأكد بيت العائلة المصرية -في بيان اليوم السبت- أن الإرهاب لا دين له وأن الشعوب لن تجني من ورائه إلا مزيدا من الاحتقان الذي يهدد الأمن والاستقرار ويعلي من خطاب الكراهية ويشجع على العنف والإرهاب.



وأهاب بيت العائلة المصرية بوسائل الإعلام انتهاج ما ينمي ثقافة المواطنة والعيش المشترك ونبذ العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والاستناد إلى تعاليم الأديان السمحة التي ما جاءت إلا بالخير للإنسانية جمعاء، سائلا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويمن بالشفاء على المصابين.