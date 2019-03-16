ملتقى الشباب يستعرض فيلم تسجيلى عن الاستثمارات المتاحة بإفريقيا

عرض ملتقى الشباب العربي والأفريقي المقام في محافظة أسوان، فليم تسجلي عن القارة الأفريقية سلط الضوء على الاستثمارات المتاحة بالقارة السمراء وكذلك الخيرات التي لم تكتشف بعد.



وأوضح الفيلم المميزات التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وما بها من خيرات طبيعية تحتاج فقط إلى وضع خارطة طريق لاستغلال هذه المميزات بما يتماشى مع مطالب الشعوب الأفريقية.



ولفت الفيلم إلى رؤية مصر خلال ترؤسها للاتحاد الأفريقي وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لتولي مصر رئاسة الاتحاد أهمية وضع استراتيجية خلال هذه الدورة لاستغلال خيرات القارة السمراء، وإصرار الرئيس السيسي على النهوض بدول القارة عبر شبابها.



كما القت الدكتورة سارة أجبور رئيس مفوضية العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، قدمت خلالها الشكر للرئيس السيسي على حرصه لعقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع الشباب الأفريقي.



وأكدت أن الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة وكبيرة تجاه القارة الأفريقية وحريص على تمكين الشباب في البلدان الأفريقية على القيام بدوره عبر ريادة الأعمال وغيرها.



ونوهت بأن القارة السمراء سعيدة ولديها كل الثقة في رئاسة مصر عبر الرئيس السيسي في هذه الدورة لإتمام ما يطمح فيه الشباب عبر رؤية واضحة، مطالبة الشباب بالتصفيق الحار للرئيس السيسي لقيامه بدوره الريادي تجاه شباب أفريقيا.



ولفتت إلى أن الشباب الأفريقي قادر على تحقيق التنمية الشاملة في قارته السمراء، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي يسعى دائما إلى إعطاء الشباب فرصتهم من أجل القيام بدورهم.



وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي سيعمل وخلال ترؤس مصر للدورة الحالية، قادر على تمكين الشباب في بلدانهم من أجل النهوض بها، مؤكدة أن الاتحاد سينظم في شهر أبريل المقبل ملتقى للشباب الأفريقي ليرسخ مفهوم المشاركة والتعاون.



وأضافت أن كل القطاعات في الاتحاد الأفريقي حريصة على التنسق والتعاون مع بعضها البعض من أجل إنجاح هذه المنظومة الأفريقية التي تمثل عنوان القارة، مؤكدة أن هناك تعاونا كبيرا بين الاتحاد الأفريقي والقطاع الخاص الاستثماري من أجل إعطاء الفرصة الأكبر للشباب.