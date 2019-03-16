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السبت 16/مارس/2019 - 06:50 م

تعادل الريف الحسيمي وأولمبيك أسفي في الدوري المغربي

تعادل الريف الحسيمي
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تعادل شباب الريف الحسيمي 1-1 مع ضيفه أولمبيك أسفي في افتتاح الجولة 22 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح سيف الدين الكحلاوي التقدم للضيوف قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من زميله وليد الصبار.

وأدرك شباب الريف الحسيمي التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عبر الإسباني مارتين بينجوا بعد تمريرة من أشرف الإدريسي.

وظل الريف الحسيمي في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة من 15 مباراة مقابل 29 نقطة من 22 مباراة لأولمبيك أسفي صاحب المركز السابع.

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