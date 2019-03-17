القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
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اقتصاد
الأحد 17/مارس/2019 - 01:09 ص

أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ23 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسماك اليوم..
dostor.org/2554864

ارتفعت أسعار السمك، اليوم الأحد، حيث سجل كيلو الكابوريا زيادة 10 جنيهات، ليتراوح بين 130 و140 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر المكرونة السويسي زيادة نحو 5 جنيهات في سوق العبور، ليتراوح بين 60 و64 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهان ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، ليتراوح بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

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