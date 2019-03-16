القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
مباريات
السبت 16/مارس/2019 - 06:46 م

SPO ON الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة الأهلي

SPO ON الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة الأهلي

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2554863

SPO ON الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة الأهلي

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف يوسف ـ في تصريحات لفضائية ناديه مساء اليوم الجمعة ـ :"لا أريد الحديث عن نتائح الفرق الأخرى ونلعب للفوز فمطلوب منا التركيز والروح تكون عالية ولا نستعجل الفوز فالهدف قد يأتي في أي لحظة فيما سيلاعبك الفريق الأخر على المرتدات وسيكون متحفظًا".

SPO ON الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة الأهلي
بثا مباشرا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري التي تقام مساء اليوم على ملعب "برج العرب" بالجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب "برج العرب" ويديرها الحكم التونسي صادق السالمي.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما يحتل شبيبة الساورة الجزائري صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.
شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري.
ويحتاج المارد الأحمر للفوز للتأهل مباشرة على صدارة المجموعة أو التعادل وانتظار نتيجة مباراة فيتا كلوب وسيمبا.
ويخوض الأهلي اللقاء وسط ظروف صعبة في ظل عدم جاهزية الحارس الأساسي محمد الشناوي بنسة 100% وغياب شريف إكرامي.

موضوعات متعلقة

بث مباشر لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري.. الشوط الثاني

كورة Al Ahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة ماتش الاهلي

AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة ماتش الاهلي

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ اسبوع

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

سرقة حساب دار الإفتاء المصرية على "إنستجرام"

الكاتدرائية عن إجراءات السفر إلى القدس: السن ليست شرطًا

النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة مصريين بـ"حادث نيوزيلندا"

"تشريعية البرلمان" تبدأ الإثنين جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ألبومات الصور

محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

"قومي المرأة" بالبحيرة ينظم احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"

محافظ الدقهلية يجتمع بمسئولى الإدارات الهندسية لبحث المشكلات

"تنمية الوعي المجتمعي وأثره في مكافحة الإرهاب" بآداب طنطا

رياضة

سييرا: سعيد بفوز اتحاد جدة على الحزم

تعادل الريف الحسيمي وأولمبيك أسفي في الدوري المغربي

فولفسبورج يفوز على ضيفه فورتونا 5-2 في الدوري الألماني

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ads
كشكول

وكيل تعليم القاهرة يشدد على صرف المستحقات المالية للعاملين بالإدارات

أجعلي طفلك أكثر ثقة بنفسه بهذه الخطوات

نائب رئيس جامعة المنوفية يرأس جلستين علميتين بمؤتمر "الجراحين المصرية"

19 مارس.. "جهود أبناء الألسن في الترجمة" أسبوع ثقافي بعين شمس

سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر في ندوة بطفولة مبكرة المنوفية

الأمصار

مقتل 25 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني غرب تعز

روسيا تنتقد العقوبات الدولية الجديدة بشأن أوكرانيا

130 منشأة سعودية تبحث فرص التصدير للعراق

مصفاة عدن اليمنية تطلب شراء 90 ألف طن من المنتجات النفطية

عودة المدرب القديم تتيح الفرصة لمعشوق زيدان أمام سيلتا فيغو

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

أول تحليق لطائرة MS-21-300 الروسية الثالثة

العلماء يكتشفون حقيقة مفاجئة عن الممثلين

السجن مدى الحياة لأمريكية "جلست" على ابنة عمها

الصحة

قوانين الإجهاض في الأرجنتين تجبر فتاة "11 عامًا" على الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎