ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وأضاف يوسف ـ في تصريحات لفضائية ناديه مساء اليوم الجمعة ـ :"لا أريد الحديث عن نتائح الفرق الأخرى ونلعب للفوز فمطلوب منا التركيز والروح تكون عالية ولا نستعجل الفوز فالهدف قد يأتي في أي لحظة فيما سيلاعبك الفريق الأخر على المرتدات وسيكون متحفظًا".





SPO ON الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة الأهليبثا مباشرا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري التي تقام مساء اليوم على ملعب "برج العرب" بالجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.