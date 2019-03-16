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السبت 16/مارس/2019 - 06:46 م

اختتام بطولة الكويت الدولية لسباقات الـ"موتوكروس"

اختتام بطولة الكويت
dostor.org/2554861

اختتمت مساء اليوم السبت، بطولة الكويت الدولية لسباقات الـ(موتوكروس)، والتي أقيمت على حلبة سباقات الموتوكروس بمدينة الكويت لرياضة المحركات على مدى يومين.

وأسفرت نتائج سباق فئة (كلوب مان) المفتوحة عن هيمنة إماراتية؛ بعد فوز الإماراتيين علي الكبيسي وراشد عبدالله وعلي البلوشي، تواليا بالمراكز الثلاثة الأولى، في حين تمكن المتسابق السلوفاكي ريتشارد سيكيانا من إحراز المركز الأول في سباق فئة (إم إكس 2)، متقدما على مواطنه بيتر بولاك الذي احتل المركز الثاني، فيما نال الإندونيسي اسميانا ايجياس المركز الثالث.

وفي منافسات فئة (ام اكس 1)، فاز متسابق جنوب إفريقيا مايكل دوكاتري بالمرتبة الأولى أمام اللاتفي توماس موكس، الذي أحرز المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمتسابق الاستوني ماجي اندريك، بينما شهدت منافسات فئة (ام اكس 2) فوز المتسابق الكويتي عبدالله الشطي بالمركز الأول، متقدما على البحريني حسن نور الدين، الذي نال المرتبة الثانية، بينما حصل الكويتي بندر البحر على المركز الثالث.

أما في منافسات فئة (ام اكس 1)، فأسفرت عن فوز المتسابق الإماراتي عبدالله النعيمي بالمركز الأول، تلاه الكويتي خالد البحر ثانيا، فيما ذهب المركز الثالث للبحريني حسن نور الدين.

ومن جانبه، قال مدير لجنة الـ(موتوكروس) في مدينة الكويت لرياضة المحركات مدير البطولة حمد السيف - في تصريح للصحفيين عقب ختام البطولة - إن المتسابقين قدموا أداء مميزا، واتسمت المنافسات بالقوة والندية في كل فئاتها، معربا عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي لهذا الحدث.

وأكد السيف أن المدينة مقبلة على تنظيم المزيد من البطولات الكبرى في رياضة المحركات، نظرا لامتلاكها كل مقومات النجاح، في ظل جهود مميزة من الشباب الكويتي في الجانبين الفني والتنظيمي، مهنئا المتسابقين الفائزين في مسابقات البطولة.

وكانت بطولة الكويت الدولية لسباقات الـ(موتوكروس)، قد انطلقت أمس الجمعة على حلبة السباقات في مدينة الكويت لرياضة المحركات بمنطقة عريفجان، بمشاركة 54 متسابقا من الكويت والدول العربية والأجنبية.

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