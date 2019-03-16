فولفسبورج يفوز على ضيفه فورتونا 5-2 في الدوري الألماني

فاز فريق نادي فولفسبورج على ضيفه فورتونا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "فولكسفاجن أرينا" ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.



أحرز أهداف فولفسبورج أدمير محمدي في الدقيقة 34، فوت فيغورست في الدقائق 54 و59 و88، وروبين نوتشي في الدقيقة 57، بينما سجل لفريق فورتونا كان آيهان في الدقيقة 30، وبينيتو رامان في الدقيقة 65.



وارتفع رصيد فولفسبورج بهذا الانتصار إلى 42 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب فرق البوندسليجا، بينما تجمد رصيد فورتونا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي باقي مباريات الجولة التي لعبت في نفس التوقيت، فاز لايبزيج على مضيفه شالكه بهدف نظيف، وأوسبورج على ضيفه هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل مونشنجلادباخ مع فرايبورج بهدف لكل فريق، وشتوتجارت مع هوفنهايم بنفس النتيجة.

