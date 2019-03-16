القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
محافظات
السبت 16/مارس/2019 - 06:40 م

محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الطود

المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
هدي الامير
dostor.org/2554854

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء يوم السبت، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الطود.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد كوبري مدخل مدينة الطود والذي أشار بوضع طبقة أسفلتية بأرضية الكوبري كي تغطي الحواجز والفواصل الحديدية خدمة لأهالي الطود.

كما تفقد محطات الصرف الصحي بمدينة الطود لكلا من محطات نجع مكي، ونجع أبوحروقة، وعزبة حسين حسن، وعزبة مسلم ومحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة الطود الجديد لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطات وتركيب خط السيب لمواسير الصرف والوقوف على مدي سير وانتظام العمل بالمحطات وتذليل كافة العوائق التي تواجه الانتهاء من المحطات وذلك لاستكمال ألاعمال وجاهزية المحطات للدخول في الخدمة.

ثم استكمل جولته بتفقد محطة مياه الشرب الجديدة والتي يتم إنشاؤها علي نهر النيل بطاقة 10000 قدميوم، على موقع يخص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجوار محطة الشرب بناحية نجع الكلاحين بقرية الطود غرب.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد مبنى السجل المدني بالطود والتأكد من جاهزية المبنى، وذلك استقبالا لافتتاحه في الأيام المقبلة.

الآن

سرقة حساب دار الإفتاء المصرية على "إنستجرام"

الكاتدرائية عن إجراءات السفر إلى القدس: السن ليست شرطًا

النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة مصريين بـ"حادث نيوزيلندا"

"تشريعية البرلمان" تبدأ الإثنين جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ألبومات الصور

محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

"قومي المرأة" بالبحيرة ينظم احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"

محافظ الدقهلية يجتمع بمسئولى الإدارات الهندسية لبحث المشكلات

"تنمية الوعي المجتمعي وأثره في مكافحة الإرهاب" بآداب طنطا

رياضة

سييرا: سعيد بفوز اتحاد جدة على الحزم

تعادل الريف الحسيمي وأولمبيك أسفي في الدوري المغربي

فولفسبورج يفوز على ضيفه فورتونا 5-2 في الدوري الألماني

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

ads
كشكول

وكيل تعليم القاهرة يشدد على صرف المستحقات المالية للعاملين بالإدارات

أجعلي طفلك أكثر ثقة بنفسه بهذه الخطوات

نائب رئيس جامعة المنوفية يرأس جلستين علميتين بمؤتمر "الجراحين المصرية"

19 مارس.. "جهود أبناء الألسن في الترجمة" أسبوع ثقافي بعين شمس

سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر في ندوة بطفولة مبكرة المنوفية

الأمصار

مقتل 25 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني غرب تعز

روسيا تنتقد العقوبات الدولية الجديدة بشأن أوكرانيا

130 منشأة سعودية تبحث فرص التصدير للعراق

مصفاة عدن اليمنية تطلب شراء 90 ألف طن من المنتجات النفطية

عودة المدرب القديم تتيح الفرصة لمعشوق زيدان أمام سيلتا فيغو

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

أول تحليق لطائرة MS-21-300 الروسية الثالثة

العلماء يكتشفون حقيقة مفاجئة عن الممثلين

السجن مدى الحياة لأمريكية "جلست" على ابنة عمها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

قوانين الإجهاض في الأرجنتين تجبر فتاة "11 عامًا" على الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎