محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الطود

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء يوم السبت، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الطود.



وبدأت جولة المحافظ بتفقد كوبري مدخل مدينة الطود والذي أشار بوضع طبقة أسفلتية بأرضية الكوبري كي تغطي الحواجز والفواصل الحديدية خدمة لأهالي الطود.



كما تفقد محطات الصرف الصحي بمدينة الطود لكلا من محطات نجع مكي، ونجع أبوحروقة، وعزبة حسين حسن، وعزبة مسلم ومحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة الطود الجديد لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطات وتركيب خط السيب لمواسير الصرف والوقوف على مدي سير وانتظام العمل بالمحطات وتذليل كافة العوائق التي تواجه الانتهاء من المحطات وذلك لاستكمال ألاعمال وجاهزية المحطات للدخول في الخدمة.



ثم استكمل جولته بتفقد محطة مياه الشرب الجديدة والتي يتم إنشاؤها علي نهر النيل بطاقة 10000 قدميوم، على موقع يخص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجوار محطة الشرب بناحية نجع الكلاحين بقرية الطود غرب.



واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد مبنى السجل المدني بالطود والتأكد من جاهزية المبنى، وذلك استقبالا لافتتاحه في الأيام المقبلة.