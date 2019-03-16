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الثقافة
السبت 16/مارس/2019 - 06:39 م

ورشة لفن الباليه بثقافة البحر الأحمر (صور)

ورشة لفن الباليه
حسام الضمرانى
dostor.org/2554853

عقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا التابعة لفرع ثقافة البحر الأحمر، بالاشتراك مع مدرسة الزهراء الإبتدائية محاضرة بعنوان "أنواع السياحة في مصر" ألقتها عفاف علي، تحدثت خلالها عن أنواع السياحة، حيث أن مصر بلد سياحي ويأتي إليها السياح من جميع دول العالم، وتتنوع السياحة بها فمنها السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والترفيهية.

بينما عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان" زرع الطاقة الإيجابية" ألقائها الدكتورة جيهان شوقي موضحة أهم العوامل التي يمكننا من خلالها أن نزرع الثقة داخل الأم والطفل حتي يكونا أكثر إيجابية وإبداعية مما يؤثر بالإيجاب علي الأسرة والمجتمع ككل.

كما أقام القصر ورشة أداء حركي لفن البالية للأطفال رواد القصر مع مدربة البالية عبير عبد المنعم.

كما استضافت مكتبة الطفل والشباب بالقصير أطفال حضانة جمعية حي الزهراء بالقصير، أقيم يوم ترفيهي تضمن ألعاب تسلية وتلوين بعض الرسومات، بالإضافة إلي حكي قصص مختلفة.

وفى سياق متصل؛ نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "قرى لها تاريخ" ألقاها عبدالكريم جاد المولا بمدرسة حلايب الإعدادية، تحدث فيها عن مدينة القصير التابعة لمحافظة البحر الأحمر وهى من أقدم مدن المحافظة وسميت بالقصير لأنها قصرت المسافة على الحجيج، وتوجد بها مبانى قديمة جدا مثل قسم شرطة القصير والحجر الصحى والقلعة العثمانية من أيام محمد على باشا.

ومن ناحية أخرى، نظم القصر رحلة لطالبات المعهد فتيات حلايب الأزهرى إلى وادى ياهميب بجبل علبة أحد وديان سلسلة جبال علبة، حيث عقد محاضرة عن هذا الوادى فهو من أهم وديان سلسلة جبال علبة، بالإضافة إلى مسابقة عامة وتم توزيع جوائز عينية وتوزيع شهادات تقدير على الفائزين.

بينما نظم بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان دور المجتمع في تماسك الأسرة فهى أهم وأعظم مؤسسة فى العالم فهي لبنة البناء فى جدار المجتمع لا يمكن أن تقوم اية حضارة دون تماسك الأسرة.

كما أقام بيت ثقافة سفاجا ورشة فنية بالصلصال بالمدرسة الفكرية بسفاجا.

ورشة لفن الباليه بثقافة البحر الأحمر (صور)
ورشة لفن الباليه بثقافة البحر الأحمر (صور)
ورشة لفن الباليه بثقافة البحر الأحمر (صور)
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