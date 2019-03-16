رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشيد بدور مصر الريادى

ألقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد كلمته بملتقي الشباب العربي والأفريقي المقام في محافظة أسوان، أشاد فيها بدور مصر الريادي في القارة السمراء، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.



وأكد أن مصر وخلال ترؤسها لهذه الدورة قادرة على إضافة المزيد من النجاحات في القارة السمراء وخاصة بعد أن تم قطع شوطا كبيرا في إنهاء النزاعات في أفريقيا.



كما وجه رسالة إلى الشباب المشارك مفادها أن الشباب قادر على مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه القارة السمراء، مشددا على ضرورة أن يتعامل الشباب مع هذه التحديات بقدر كبير من الحماس والفكر وخصوصا الإرهاب والتطرف.

