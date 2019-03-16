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السبت 16/مارس/2019 - 06:39 م

بدء فعاليات الجمعية العمومية الخامسة للمجلس العربي للمياه

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
ا ش ا
dostor.org/2554850

افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه اليوم السبت، فعاليات الجمعية العمومية الخامسة للمجلس العربي للمياه.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الري نائبا عن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وسيف حمد وزير الري السوداني السابق.

وأكد الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق خلال افتتاح اجتماع الجمعية العمومية أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة المشكلات وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بمجال المياه بالمنطقة العربية، وتحديات التنمية المستدامة.
وقال العطفي إن تحديات المياه كبيرة وكثيرة، خاصة في المنطقة العربية، في ضوء تنامي الزيادة السكانية، ووقوع المنطقة العربية في منطقة جافة، وتأثير التغيرات المناخية، التي تؤثر على الأمن الغذائي، حيث تستورد الدول العربية ما يزيد على 50% من غذائها من الخارج.
وأضاف أن الوضع المائي في المنطقة حرج ويحتاج إلى تدابير وشراكات وحلول غير تقليدية، لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه آن الأوان ليتفق العرب على مواجهة هذه التحديات.
ومن المقرر أن يوقع الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه - خلال الاجتماعات - اتفاقيتين للتعاون في مجالات إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالاتفاقيتين التي سيتم توقيعهما، أكد أبوزيد أن الهدف من الاتفاقيتين هو إرساء وتعزيز التعاون بين الشركاء لتبادل المعارف والخبرات والمهارات في مجال مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية وفى مقدمتها التغيرات المناخية التي يترتب عليها تناقص موارد المياه العربية بشكل حاد بسبب انخفاض معدلات تساقط الأمطار بنحو 20% نتيجة لارتفاع الحرارة بحلول نهاية القرن الحالي، علاوة على زيادة الفاقد بسبب تنامي البخر.

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