الهدف الأول .. مروان محسن : بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة (1-0)

تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف في مرمى شبيبة الساورة، أحرزه مروان محسن في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، ضمن آخر جولة من دور المحموعات لمنافسات دروي أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب.

الدستور مباريات - يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في مساء يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وشبيبة الساورة في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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تشكيل الاهلي المتوقع اليوم ضد شبيبة الساورة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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