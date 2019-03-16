البابا فرنسيس يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رئيس جمهورية جنوب السودان "سالفا كير مايارديت" وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير.



وتم تسليط الضوء خلال المحادثات الودية على العلاقات الثنائية الجيدة وعلى إسهام الكنيسة الكاثوليكية في مجال التربية والصحة وفي عملية المصالحة وإعادة بناء البلاد، وتم التوقف أيضًا عند المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاق الذي توصل إليه مؤخرا مختلف الفاعلين السياسيين، من أجل حل نهائي للنزاعات، وعودة اللاجئين والنازحين إضافة إلى التنمية المتكاملة للبلاد.



وأعرب قداسته عن الأمنية في أن تتحقق الظروف لزيارة محتملة إلى جنوب السودان، كعلامة قرب من السكان وتشجيع لعملية السلام.