البابا فرنسيس يجدد رغبته في زيارة جنوب السودان

جدد البابا فرنسيس، السبت، رغبته في زيارة جنوب السودان كدليل على "تشجيعه لعملية السلام" في هذا البلد، وفقا لما أعلنه الفاتيكان في ختام لقاء مع الرئيس سالفا كير.



وقال الفاتيكان في بيان إن البابا ورئيس جنوب السودان بحثا في "مسائل تتعلق بتطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه مؤخرًا الجهات السياسية المختلفة لإيجاد حل نهائي للنزاعات وعودة اللاجئين والنازحين وتنمية البلاد"، كما تم البحث في "مساهمة الكنيسة الكاثوليكية في مجالي التعليم والصحة وفي عملية المصالحة وإعادة الاعمار" في جنوب السودان.



وأضاف البيان "في هذا الإطار عبر قداسته عن الرغبة في توافر الشروط لزيارة محتملة يقوم بها لجنوب السودان كدليل على قربه من الشعب وتشجيعه عملية السلام".



وكان البابا أعلن مطلع 2017 عن رغبته في زيارة جنوب السودان، مع رئيس أساقفة الكنيسة الانغليكانية جاستن ويلبي.