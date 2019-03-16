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السبت 16/مارس/2019 - 06:23 م

محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

محافظ البحيرة يشهد
معوض هويدى
dostor.org/2554836

شهد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة، وذلك بين فريقي مركز شباب أبو المطامير ومركز شباب حوش عيسى، التي أقيمت اليوم السبت، باستاد دمنهور الرياضي، وذلك في إطار مسابقة مراكز الشباب المؤهلة للمنافسة على مستوى الجمهورية، على أن يمنح الفريق الفائز الحاصل على المركز الأول مبلغ 100 ألف جنيه، ويمنح الفريق الحاصل على المركز الثاني على مبلغ 75 ألف جنيه والمركز الثالث على 50 ألف جنيه.

وهنأ المحافظ مركز شباب أبو المطامير الفائز وتقديم كأس البطولة له وقام بتسليم لاعبي الفريقين الميداليات.

رافق المحافظ المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، وإبراهيم خضر مدير مديرية الشباب، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية المنافسة في البطولة ورئيس الإدارة المركزيه لمراكز الشباب والهيئات، المدير التنفيذي للبطولة ورؤساء مجالس الإدارات لمراكز الشباب.

محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)
محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)
محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)
محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)
محافظ البحيرة يشهد نهائى مراكز الشباب لكرة القدم (صور)
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