بالصور.. تعرف على اتجاهات موضة خريف 2019

أطلقت الكولومبية جوانا أورتيز "Johanna Ortiz"، مجموعتها الجديدة لخريف 2019، حيث تفاعل معها عشاق الموضة فى باريس، فهى واجهة المشاهير والنجمات.



ونستعرض فى السطور التالية، أبرز اتجاهات الموضة لخريف 2019، من تصميمات جوانا أورتيز:



- طغت على الأزياء ألوان الأحمر بدرجاته الفاتحة، كما ظهر اللوني البني والأسود بقوة في التصميمات الجديدة.



- استوحت المصممة أزيائها من مدينة زراعية، على ساحل المحيط الهادئ، تقع فى كولومبيا، حيث تأثرت ألوان الفساتين والمجموعة باللون الأخضر والبني، الذى يأتى من الأشجار والطبيعة.



- جاءت النقوش على الفساتين، لتبرز جمال الأزياء الخريفية من قماش "toile"، الذى تستخدمه فى تصميماتها المزينة بالورود ونقوش الأزهار.



- الخطوط العرضية، جاءت من أهم ما يميز مجموعة جوانا أورتيز، حيث توحى بالحيوية، باستخدام الألوان الناعمة الأنثوية، كما تألقت العارضات باللون الأسود الذي يكون حاضرًا فى جميع فصول السنة.