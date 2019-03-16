تذاع مباراة الأهلي شبيبة الساورة الجزائري عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة"





ويخوض الأهلي مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل الجزائر غدا.





الأهلي Vs شبيبة الساورة.

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة السادسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد برج العرب .

المعلقين : حفيظ دراجي + علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : شبيبة الساورة (1-1) الأهلي.





موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .





Yalla Shoot مشاهدة مباراة الاهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري البوم كورة ستار | كورة لايف



