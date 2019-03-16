وزير الدفاع يزور المرضى والمصابين بالمستشفيات العسكرية

زار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدد من المرضى والمصابين الذين يخضعون للعلاج حاليًا بالمستشفيات العسكرية، للاطمئنان على حالتهم الصحية.



وأعرب القائد العام عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، وأمر بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة، وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.



ومن جانبهم؛ أعرب المرضى والمصابين عن خالص امتنانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التى تُقدم لهم ولأسرهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.